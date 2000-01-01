КАК ЗАСТАВИТЬ
СВОЁ ПОДСОЗНАНИЕ РАБОТАТЬ НА ВАС
За 2 часа научись управлять своими снами и повышать качество своей жизни через работу с подсознанием
В подарок pdf-файл
«3 простых техники осознания себя во сне»
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Бесплатный мастер-класс
ЧТО ТАКОЕ ОСОЗНАННЫЙ СОН?
Осознанный сон — это яркий сон, в котором вы отчетливо
понимаете, что чувствуете, при этом ощущаете себя, как в
реальности и можете делать все, что хотите.
1 900 р.
БЕСПЛАТНО
ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ НА МАСТЕР-КЛАССЕ?
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
как с помощью
осознанных снов
повысить качество
своей жизни
ЯРКИЕ
ЭМОЦИИ
как переживать
эмоции, которые
недоступны в
реальной жизни
ПОИСК
ЧЕЛОВЕКА
как найти и
пообщаться с любым
человеком через
осознанный сон
ТЕХНИКА
УДЕРЖАНИЯ
как удерживаться в
контролируемом
сновидении
от 30 мин
ЛУЧШИЙ СПОСОБ
ВЫХОДА В ОС
как выйти в ОС в
первую ночь,
даже если у вас
не было опыта
РАЗБОР
ОШИБОК
как избежать самых
частых ошибок при
выходе в ОС
После регистрации вы
получите чек-лист
3 ПРОСТЫЕ ТЕХНИКИ
ОСОЗНАНИЯ СЕБЯ
ВО СНЕ
ПОЛУЧИТЬ ЧЕК-ЛИСТ
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с нашей
политикой конфиденциальности
ЧТО ДАЮТ ОСОЗНАННЫЕ СНЫ?
ЛЮБИМОЕ
ДЕЛО
через сон мы получаем
доступ к подсознанию,
которое знает о нас все,
в том числе и то, чем нам
нужно заниматься
ВСТРЕЧА C
НЕДОСТУПНЫМИ
ЛЮДЬМИ
во сне вы можете встретить
любого человека, например,
умершего родственника,
кумира или наставника
ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
во сне есть доступ к любой
информации, например:
получить ответ на
тревожащие вас вопросы или
научиться чему-то новому
ПУТЕШЕСТВИЯ
во сне нет границ,
вы можете попасть в
любое пространство или
время за 1 сек, например,
отправится на Мальдивы
или побывать в космосе
ПРОРАБОТКА
СТРАХОВ
имея доступ к своему
подсознанию, мы можем:
побороть страхи и
комплексы, пробить
финансовый потолок и
стать увереннее в себе
ВЛИЯНИЕ НА
ФИЗИОЛОГИЮ
наше подсознание влияет
на наше тело, поэтому
через ОС вы сможете:
поднимать уровень
энергии, избавляться от
хронических болезней и тд
ЧТО ДАЮТ ОСОЗНАННЫЕ СНЫ?
ЛЮБИМОЕ
ДЕЛО
через сон мы получаем
доступ к подсознанию,
которое знает о нас все,
в том числе и то, чем нам
нужно заниматься
ВСТРЕЧА C
НЕДОСТУПНЫМИ
ЛЮДЬМИ
во сне вы можете встретить любого человека, например,
умершего родственника,
кумира или наставника
ПОЛУЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
во сне есть доступ к любой информации, например: получить ответ на тревожащие вас вопросы или научиться чему-то новому
ПУТЕШЕСТВИЯ
во сне нет границ, вы можете попасть в любое пространство или время за 1 сек, например, отправится на Мальдивы или побывать в космосе
ПРОРАБОТКА
СТРАХОВ
имея доступ к своему подсознанию, мы можем: побороть страхи и комплексы, пробить финансовый потолок и стать увереннее в себе
ВЛИЯНИЕ НА
ФИЗИОЛОГИЮ
наше подсознание влияет на наше тело, поэтому через ОС вы сможете: поднимать уровень энергии, избавляться от хронических болезней и тд
ОЛЕГ КУЯВА
Дипломированный психолог, исследователь феномена «Управление и контроль снов», участник научного сообщества
OOBE Research Center
Более 20 000 учеников по всему миру.
Основатель проекта «Другая реальность».
Автор книги «Фаза» — хит продаж на Литрес.
Автор инновационных программ и методик
выхода из тела.
Выпустил более 200 групп по Осознанным снам
Тренер Года по мотивации и постановке целей.
Спикер конференции Синергии о мозге и
мышлении BRAIN 2020.
Ведущий телевизионных и радио передач, в том числе выступления на Нью-Йорском телеканале и Рен ТВ.
Ведущий ежегодных международных съездов
практиков осознанных сновидений.
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ВАМ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН МАСТЕР-КЛАСС,
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ ТАКИЕ СФЕРЫ, КАК:
ОСОЗНАННЫЕ
СНЫ
испытывали сонный
паралич, видите яркие,
вещие сны, у вас был опыт
выхода из тела или
осознанный сон
ЭЗОТЕРИКА
изучаете экстрасенсорику,
шаманизм, энергетические
практики, изучаете
магические практики
ПСИХОЛОГИЯ
занимаетесь
проработками, изучаете
НЛП, работаете со
страхами и подсознанием
ЛИЧНОСТНЫЙ
РОСТ
постоянно развиваетесь,
посещаете семинары,
тренинги по личностному
росту, ставите и
достигаете цели
ДУХОВНОЕ
РАЗВИТИЕ
практикуете медитации,
визуализацию, изучаете тему
осознанности, занимаетесь
духовным развитием,
практикуете йогу
АСТРОЛОГИЯ
изучаете такие учения,
как астрология,
нумерология, таро,
занимаетесь
целительством
ВАМ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН МАСТЕР-КЛАСС,
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ ТАКИЕ СФЕРЫ, КАК:
ОСОЗНАННЫЕ
СНЫ
испытывали сонный
паралич, видите яркие, вещие сны, у вас был опыт выхода из тела или осознанный сон
ЭЗОТЕРИКА
изучаете экстрасенсорику, шаманизм, энергетические практики, изучаете магические практики
ПСИХОЛОГИЯ
занимаетесь
проработками, изучаете
НЛП, работаете со
страхами и подсознанием
ЛИЧНОСТНЫЙ
РОСТ
постоянно развиваетесь,
посещаете семинары,
тренинги по личностному
росту, ставите и
достигаете цели
ДУХОВНОЕ
РАЗВИТИЕ
практикуете медитации,
визуализацию, изучаете тему
осознанности, занимаетесь
духовным развитием,
практикуете йогу
АСТРОЛОГИЯ
изучаете такие учения,
как астрология,
нумерология, таро,
занимаетесь
целительством
КАК ЗАСТАВИТЬ
СВОЁ ПОДСОЗНАНИЕ РАБОТАТЬ НА ВАС
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1 900 р.
БЕСПЛАТНО
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ИП Пятова Татьяна Александровна
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с нашей
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