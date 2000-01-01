ЧТО ДАЮТ ОСОЗНАННЫЕ СНЫ?

ЛЮБИМОЕ

ДЕЛО

через сон мы получаем

доступ к подсознанию,

которое знает о нас все,

в том числе и то, чем нам

нужно заниматься

ВСТРЕЧА C

НЕДОСТУПНЫМИ

ЛЮДЬМИ

во сне вы можете встретить

любого человека, например,

умершего родственника,

кумира или наставника

ПОЛУЧЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ

во сне есть доступ к любой

информации, например:

получить ответ на

тревожащие вас вопросы или

научиться чему-то новому

ПУТЕШЕСТВИЯ

во сне нет границ,

вы можете попасть в

любое пространство или

время за 1 сек, например,

отправится на Мальдивы

или побывать в космосе

ПРОРАБОТКА

СТРАХОВ

имея доступ к своему

подсознанию, мы можем:

побороть страхи и

комплексы, пробить

финансовый потолок и

стать увереннее в себе

ВЛИЯНИЕ НА

ФИЗИОЛОГИЮ